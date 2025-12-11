Sua esposa Maria Fernanda Fernandes Ferreira Gouveia, nora, irmã, irmãos, sobrinha, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Marcos Rodrigues de Gouveia, natural de São Vicente e residente no Imaculado Coração de Maria, Funchal.

O funeral realiza-se, hoje, quinta-feira, dia 11 de dezembro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, Funchal, prosseguindo para inumação, no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 11 de dezembro de 2025