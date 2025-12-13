Sua mãe, irmãos, filhos, sobrinhos, cunhados, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Marco Paulo Sousa de Barros, natural da freguesia do Monte e residente em Santo António.

O funeral realiza-se, hoje, sábado, dia 13 de dezembro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, Funchal, prosseguindo para inumação, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, sábado, dia 20 de dezembro, na Igreja Paroquial de São Martinho, Funchal, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.