Seu filho José Élvio Mendonça, nora, netas: Érica Mendonça, Ema Mendonça, Sara Mendonça; neto Pedro Mendonça, bisneto Ivan Mendonça, cunhada, sobrinhas, sobrinhos, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Manuela Pereira Rodrigues Mendonça, natural e residente que foi na freguesia de São Martinho, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, quinta-feira, dia 11 de dezembro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00h na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo para inumação em jazigo no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, sábado, dia 20 de dezembro na Igreja Paroquial de São Martinho pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 11 de dezembro de 2025