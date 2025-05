Manuel Raúl de Freitas Rocha

Sua esposa Lúcia Maria da Conceição Pereira Rocha, seu filho Ricardo Augusto Pereira Rocha, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, tios, primos e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, irmão, cunhado, tio, sobrinho, primo e parente, residente que foi à freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para cremação, no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a missa do 7.º dia na próxima terça-Feira, dia 27, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de Santo António.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico, pessoal administrativo e assistentes operacionais do Serviço de Urgência, Serviço de Gastroenterologia do 1.º andar-poente e da Unidade dos Cuidados Intensivos do 3.º andar-sala 1 do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada como sempre trataram e cuidaram o seu saudoso familiar.

A família agradece também ao Clube Sport Marítimo pela concretização do sonho do seu Sócio n.º 302, neste último momento da sua vida.

Funchal, 22 de maio de 2025