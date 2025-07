Manuel da Costa

Sua esposa, Maria de Fátima Andrade Antunes Costa e seus filhos: Bruno Costa e Sónia Costa, sua nora, genro, netos, sobrinhos e os demais familiares, com profundo pesar, comunicam às pessoas de suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi ao sítio do Palheiro Ferreiro, freguesia do Caniço.

O funeral realiza-se hoje, com celebração da missa de corpo presente pelas 15h00, na Capela do Novo Cemitério Municipal do Caniço.

Após a cerimónia, prosseguirá a inumação em jazigo.

A família reconhece e agradece, com sincera gratidão, todas as manifestações de pesar e carinho recebidas. Agradece ainda a todos os que, em pensamento ou presença, acompanharem este momento de dor e esperança.

A missa do 7º dia será celebrada no Domingo, dia 3 de Agosto, pelas 09h00, na Igreja Paroquial das Eiras - Caniço. A família agradece, antecipadamente, a todos os que participarem nesta celebração.