Lurdes Vieira Sapeta

Seus filhos, genro, nora, netos, bisnetos e trinetos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, trisavó que foi residente no Funchal e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, no próximo domingo 07-06-2026 pelas 10h30 na Igreja Paroquial de Santo Amaro, freguesia de Santo António.

Funchal, 4 de junho de 2026