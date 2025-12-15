Lucinda Isabel Escórcio Ferreira Barbeito

Seus filhos: Leonardo Ferreira Barbeito, Marta Isabel Ferreira Barbeito, Cristina Luísa Ferreira Barbeito Pombo, seus genros, netas: Ana Luísa e Marília Isabel, irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas e demais família e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente que foi residente no Beco da Madalena 24-A, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 16:00 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 15:30 horas na referida capela.

Funchal, 15 de dezembro de 2025