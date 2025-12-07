Com amor e carinho de seus pais, seus irmãos, sua avó, seus tios, cunhados, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e restantes familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora que foi residente à Travessa do Poço do Cachadinha, Estreito de Câmara de Lobos, mais se informa que seu fúneral se realiza nesta Segunda-feira, 08/12/2025, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada as 14:00 seguindo em cortejo fúnebre ate o lugar de seu eterno descanso no Cemitério da Freguesia.

Neste momento de dor, a família expressa sua profunda gratidão a toda a equipa Médica, enfermagem e auxiliares dos cuidados Paléativos do Hospital Dr. João de Almada, ao CACI Câmara de Lobos, por todo o cuidado, dedicação e carinho prestados durante o período em que esteve sobre os seus cuidados.

O Partido Socialista da Madeira participa o falecimento da sua miliante Liliana Patrícia Abreu da Silva, filha do funcionário do partido e dirigente da Concelhia de Câmara de Lobos, Sidónio Silva. Aos seus familiares e amigos, o PS-Madeira endereça as mais sentidas condoências

Liliana, deixas um vazio no nosso coração

Com carinho, a Equipa do Estreito 2025

A Banda Orquestral “Os Infantes” participa, com profundo pesar, o falecimento de Liliana Silva, irmã do nosso executante Diogo Silva, da ex-executante Andreia Silva e neta do ex-Presidente Sr. Sidónio Silva. À família enlutada apresentamos as nossas sentidas condolências.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na Missa de Sétimo Dia que será celebrada no proximo Sabádo, 13 de Dezembro às 17:30 horas na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

Estreito de Câmara de Lobos, 7 de Dezembro de 2025.