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Participação

4-06-2026
Libânia Lopes Nóbrega dos Santos Vizinho
Libânia Lopes Nóbrega dos Santos Vizinho
Faleceu
  • Freguesia| Caniço

Sua filha, genro, neto, bisneta, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais familiares, presentes e ausentes, com enorme e profundo pesar, comunicam às pessoas de suas relações e amizades, o falecimento da sua saudosa e querida parente, residente que foi na Estrada do Garajau na freguesia do Caniço.

O funeral realiza-se hoje, com a celebração da missa de corpo presente pelas 10h30, na Capela do Novo Cemitério Municipal do Caniço.

Após a cerimónia, prosseguirá a inumação em jazigo.

A família reconhece e agradece, com sincera gratidão, todas as manifestações de pesar e carinho recebidas. Agradece ainda a todos os que, em pensamento ou em presença, acompanharem este momento de dor e esperança.

Domingo, dia 7 de Junho, assinalando-se o 7.º dia do seu falecimento, será celebrada, pelas 11h00, a missa em sufrágio da sua alma, na Igreja Matriz do Caniço, reiterando-se os antecipados agradecimentos a todos os que participarem nesta eucaristia.

Caniço, 4 de junho de 2026

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Sílvia Mata

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