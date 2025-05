José Venâncio Lobato Pestana

Sua esposa Maria José Pereira Rodrigues Pestana, seu filho Hugo Pestana e sua esposa Micaela Pestana e filhos, mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, filho, cunhado, tio e parente, residente que foi na freguesia de São Roque, e que o seu funeral se realiza este sábado, dia 10.05.2025, com celebração de missa de corpo presente, pelas 10:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para jazigo no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

A família agradece à direção, médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Lar do Atalaia Living Care, pela forma carinhosa e dedicada como trataram o nosso familiar.

Participam que será celebrada missa do 7.º dia na próxima quinta-feira, dia 15.05.2025, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial dos Álamos, Funchal.

Funchal, 10 de maio de 2025