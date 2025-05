José Tiago de Abreu

Sua esposa, filhos filhas, genros, noras, netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e restantes familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, natural que foi à Estrada da Corrida nº 69, Paróquia de São Tiago, Jardim da Serra, Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza neste sábado, 17/05/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada às 14:30, seguindo até ao lugar do seu eterno descanso.

Haverá um autocarro que sairá da Padaria Fátima pelas 13:15, subindo o Caminho do Marco e Fonte da Pedra, vai ao Largo da Corrida, Chote, descendo o Caminho do Foro em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 14:30, regressando depois ao local de partida.

A missa de 7.º dia será realizada na próxima sexta-feira, às 19:00, na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra, Câmara de Lobos, como forma de agradecimento por todas as pessoas que acompanharam o funeral deste nosso querido parente.

Estrada da Corrida, 17 de maio de 2025