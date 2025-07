José Manuel Figueira

Seus filhos, noras, genros, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, amigo e parente, residente que foi à Levada do Pico do Cardo de Dentro, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 16:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 15:30 horas, na referida capela.

A família, desde já, agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem, e pede às pessoas que assistirem à cerimónia religiosa que usem uma peça de roupa branca.

Pai és e sempre serás o nosso grande herói, contigo aprendemos o valor da vida, aprendemos amar, e a ser uma pessoa melhor hoje, somos o que somos e isso é por ti.

Sempre foste uma pessoa alegre, nos divertíamos muito, adorávamos a vida na serra, o rally e até quando nos chamavas a atenção. Por mais que queremos nos despedir isto jamais será uma despedida, mas sim um até já. Para sempre estarás entre nós e em nós, até mesmo os teus netos que te tinham um amor incondicional por ti que desde uma simples brincadeira a um doce tudo era um motivo de alegria.

Amaremos-te para sempre Pai.

Funchal, 5 de julho de 2025