Sua esposa, cunhados, sobrinhos, irmãos, primos, amigos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho do Ribeiro Charco, Santa, Porto Moniz, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 12/12/2025 saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas para a igreja paroquial de Santa Maria Madalena, Santa, Porto Moniz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 14/12/2025, pelas 09:30 horas, na igreja paroquial de Santa Maria Madalena, Santa, Porto Moniz, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

O Presidente da Câmara Municipal e o Presidente da Assembleia Municipal de Porto Moniz, Vereadores, Gabinete de Apoio ao Executivo, Deputados Municipais, demais Autarcas e ex-Autarcas e colaboradores do Município, expressam o seu profundo pesar pelo falecimento do Senhor José Manuel da Costa Santos, funcionário do Município de Porto Moniz, e endereçam à família enlutada as mais sinceras condolências

Porto Moniz, 12 de dezembro de 2025