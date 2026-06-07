Sua esposa Maria da Luz Oliveira Câmara, filha, filhos, noras, irmãs, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações familiares e de amizade o falecimento do seu querido familiar e amigo José Luís Oliveira Nunes, natural e residente que foi na freguesia de Água de Pena - Machico.

O funeral realizar-se-á segunda-feira, dia 08 de junho.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal, entre as 12:30h e as 13:30h, saindo de seguida em direção à Igreja Paroquial Santa Beatriz, Água de Pena, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00h prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, sexta-feira, dia 12 de junho, na Igreja Paroquial de Santa Beatriz, Água de Pena, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Água de Pena, 7 de junho de 2026