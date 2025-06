José Luís Gonçalves Góis

Sua esposa, Maria Augusta Teixeira Barreto Góis, seus filhos: Joana Góis, Filipa Góis e João Góis, sua nora, genros, netos, sogra, irmãos, cunhados, sobrinhos e os demais familiares, com profundo pesar, participam às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi ao sítio do Rochão de Baixo na freguesia da Camacha, cujo funeral se realiza hoje, com a celebração da missa de corpo presente pelas 15h00, na Capela do Cemitério Municipal da Camacha.

Finda a cerimónia, prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação em jazigo.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar, e antecipadamente às pessoas que com a sua oração e participação a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Domingo, dia 8 de junho, sendo o 7.º dia da sua morte, será celebrada pelas 09h30 a missa em sufrágio da sua alma na Igreja Paroquial da Camacha, pelo que reiteram os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

É com imensa tristeza que o Direção e colegas da CAF – Cooperativa Agrícola do Funchal comunicam o falecimento do seu colaborador José Luis Gonçalves Góis, que partiu para uma jornada eterna aos 69 anos, mais conhecido entre nós por Sr. Góis. Muito agradecemos toda a colaboração e dedicação prestada na nossa entidade!

Na soma dos débitos e créditos da vida, o Sr. Gois tinha um superávit de generosidade, humildade, amizade, benevolência e muita competência. Foi professor de muitos dos que pela CAF passaram, ajudava colegas, clientes e quem lhe pedisse ajuda. Estava sempre a partilhar os ensinamentos que a vida lhe tinha demonstrado sobretudo os que como dizia “tinha sentido na pele” e para evitar que se enfiasse “um barrete de orelhas abotoado debaixo do queixo”. Muitos foram os momentos de trabalho em equipa, de teimosia por ser obstinado quando tinha razão pois era uma pessoa exímia no cumprimento das suas funções. Agora fica um vazio na sua secretária, um vazio nas horas de café e lanche, mas acima de tudo um vazio nos nossos corações e na falta da sua voz sábia, o seu riso com as nossas asneiras. Conforta saber que no fim de contas, na contabilidade da sua vida, multiplicou, em cada um de nós, os dividendos da sua sabedoria. E que aí em cima continuará a manter os débitos sempre iguais aos créditos. Agora por cá somam-se as saudades!Até sempre!!

Os seus colegas da contabilidade

Camacha, 6 de junho de 2025