José Amândio Pereira

Com carinho e saudade de sua esposa Maria Filomena Pereira Faria, filhos, noras, genros, netos, sobrinhos, irmãos, cunhados, primos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Morador que foi residente à Rua António Prócoro de Macedo Júnior N.º316, Sítio de Barreiros, Paroquia de Nossa Senhora da Encarnaçao, Estreito de Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza neste Sábado, 07/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:30 horas em direção á Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30 horas seguindo em cortejo funebre para o Cemitério da Freguesia.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio e solidariedade neste momento de dor. Convida a participarem na Missa de 7º Dia que será celebrada na proxima Quinta-feira, 12 de Março ás 17:30 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Encarnação.

Estreito de Câmara de Lobos, 7 de março de 2026.