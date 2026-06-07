João Reinaldo da Corte Figueira

Sua esposa Verónica Henriques Abreu, seu filho João Paulo, sua mãe, irmãs, cunhados, sobrinhos, tios, primos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho das Heras, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza amanhã, Segunda-feira, 08/06/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para a Capela do Cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Sábado, 13/06/2026, pelas 17:00 horas, na Capela de Nossa Senhora das Preces, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 7 de junho de 2026