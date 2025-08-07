Com carinho e saudade de sua esposa, mãe, filhos, noras, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, que foi residente à Vereda das Romeiras, Jardim da Serra, Câmara de Lobos. Mais se informa que seu funeral se realiza nesta quinta-feira, 07/08/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 12:00, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente, que será celebrada pelas 13:3,0 seguindo em cortejo fúnebre para jazigo no cemitério da freguesia.

A Funerária do Calvário informa que a Missa de 7º Dia em memória do Sr. João Mendes Neves será celebrada no próximo domingo, 10 de Agosto de 2025, às 07:45, na Capela de Nossa Senhora da Consolação, Sítio do Fôro, Jardim da Serra, Câmara de Lobos.

A presença de todos os que poderem juntar-se nesta despedida será profundamente valorizada pela família, num momento de dor, mas também de união e memória.

Vereda das Romeiras, 7 de agosto de 2025