João Manuel Nunes Atanázio

Sua esposa, filhos, nora, genros e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Bairro do Espírito Santo e Calçada, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 10/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:15 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Segunda-feira, 13/04/2026, pelas 17:00 horas, na igreja paroquial de São Sebastião, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 10 de abril de 2026