Sua esposa Rosália Vieira, filhas, filho, nora, genros, neta, netos, irmãs, irmão, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos e demais familiares cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade o falecimento do seu saudoso familiar João Francisco Martins Vieira.

O funeral realiza-se hoje, quinta-feira, dia 17 de abril.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal, entre as 12:00h e as 13:00h, saindo de seguida em direção à Igreja Matriz de Machico, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00h, prosseguindo para inumação no Cemitério Municipal de Machico.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia terça-feira, dia 22 de abril, na Igreja Matriz de Machico, pelas 08:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Machico, 17 de abril de 2025