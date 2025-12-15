João dos Santos

Com carinho e saudade de sua esposa Alice do Espírito Santo Nunes, sua filha, filhos, nora, genro, netos, irmãs, irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente. Morador que foi residente á Vereda da Rocha Nº8, Estreito de Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Segunda-feira, 15/12/2025, saindo do Hospital Dos Marmeleiros, pelas 13:30 em direção á Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30 seguindo em cortejo fúnebre para jazigo no Cemitério da Freguesia.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na Missa de Sétimo Dia que será celebrada no próximo Domingo, 21 de Dezembro às 09:30 na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Encarnação, Estreito de Câmara de Lobos.

Estreito de Câmara de Lobos, 15 de dezembro de 2025