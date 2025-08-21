MADEIRA Meteorologia
Agradecimento e Missa do 7.º dia

21-08-2025
João Afonso de Freitas e Nóbrega
  • Freguesia| Caniço

A família, na impossibilidade de o fazer a todos pessoalmente, vem por este meio agradecer a solidariedade das pessoas que se dignaram participar no funeral do seu saudoso parente, ou que de outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

Participa que hoje, assinalando-se o 7.º dia do seu falecimento, será celebrada pelas 19h00 na Igreja Paroquial da Assomada - Caniço a missa pelo eterno descanso da sua alma, pelo que reitera uma vez mais os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 21 de agosto de 2025

OPINIÃO EM DESTAQUE
Bruno Olim
Farmacêutico Especialista

O Mundo
20/08/2025 08:00

O Mundo gira incessantemente, cumpre o seu desígnio sem se importar com nada do que lá ocorre.

O absurdismo de Camus em o Mito de Sísifo, a nossa tentativa...

