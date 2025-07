Izidro Nunes Pereira

Com carinho e saudade de suas filhas, filho, genro, netos, irmãos, irmãs, cunhados, sobrinhos, afilhados, primos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente. Morador que foi á Rua António Prócoro Macedo Júnior, Sítio de Barreiros, Estreito de Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Segunda-feira, 07/07/2025, saindo do Hospital Drº Nélio Mendonça, pelas 13:00 em direção á Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 14:30 seguindo para o Cemitério da Freguesia.

A família do Sr. Isidro Nunes Pereira agradece, de coração, às equipes do Hospital Dr. João de Almada (Paleativos) e do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelo cuidado, atenção e respeito demonstrados nos momentos difíceis.O profissionalismo e a humanidade de todos os envolvidos fizeram a diferença e serão sempre lembrados com gratidão.

Adeus, Pai”

Partiste em silêncio, sem dizer adeus, mas levaste um pedaço dos dias meus. Teu abraço faz falta, teu olhar também, e o amor que deixaste... esse vai além.

A família deste nosso irmão informa que a missa de 7º dia será realizada na próxima Quinta-feira, dia 10/07/2025 ás 18:30 na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Encarnação, Estreito de Câmara de Lobos, como forma de agradecimento a todas as pessoas que possam acompanhar o funeral.

Sítio de Barreiros, 7 de julho de 2025