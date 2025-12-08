Humberto Manuel Costa de Sousa Gomes

Sua irmã Maria Lígia Costa de Sousa Gomes Teixeira, seus sobrinhos: Francisco Miguel Sousa Gomes Teixeira, sua esposa e filhos e Carlos Nuno Sousa Gomes Teixeira, sua esposa e filhos, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso irmão, tio, primo e parente e que o seu funeral se realiza, hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para cremação, no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Quinta-Feira, dia 11, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de Santa Maria Maior - Socorro.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 7º andar-nascente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, por todo o cuidado e apoio prestados ao seu familiar durante a sua doença.

Funchal, 8 de dezembro de 2025.