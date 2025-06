A família de Gil Fernão Lopes Santos, ainda comprofunda saudade e gratidão por todo o carinho recebido, convida parentes e amigos para a Missa de 1 ano de seu falecimento, a ser celebrada no dia 09 de Junho de 2025 às 17:00h, na Igreja do Colégio, no Funchal.

Funchal, 9 de junho de 2025