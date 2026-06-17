Sua família e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Gabriel Ionut Feraru, natural da Roménia.

Nasceu a 30 de abril de 1987, faleceu a 04 de julho de 2025.

O funeral realiza-se hoje, quarta feira, dia 17 de junho.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 09.30h na capela de Santa Catarina, Funchal, prosseguindo de seguida para inumação no cemitério de São Martinho, Funchal.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 17 de junho de 2026