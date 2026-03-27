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Participação

27-03-2026
Francisco Gonçalves Camacho
Francisco Gonçalves Camacho
Faleceu
  • Freguesia| Campanário

Seus irmãos Lorinda, marido, filhos e netos; Manuel, esposa, filhos e netas; José, esposa e filhos; João, esposa, filhos e neto; António; seus amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada do Pedregal, Campanário, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 27/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:00 horas para a igreja de Nossa Senhora do Rosário, São Martinho, onde ficará em câmara ardente, saindo pelas 15:00 horas para junto do Centro de Saúde do Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 15:45 horas para a igreja paroquial de São Brás, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Terça-feira, 31/03/2026, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de São Brás, Campanário, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Campanário, 27 de março de 2026

OPINIÃO EM DESTAQUE
Marco Teles
Geógrafo / Colaborador Europe Direct Madeira

E agora?
23/03/2026 03:30

Pois, boa pergunta! Agora, há que “engolir em seco” a mais recente trapalhada de Trump. Mais uma, diga-se, para juntar ao extenso rol de decisões desastrosas...

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