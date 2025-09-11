Francisco Figueira

Sua esposa, seus filhos, noras e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada Nova do Castelejo, Estreito de Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, quinta-feira, 11/09/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:30 horas para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia na terça-feira, 16/09/2025, pelas 18:30 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Encarnação, Estreito de Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Estreito de Câmara de Lobos, 11 de setembro de 2025