Sua esposa, filhos, noras, netos, bisnetos, irmãos, cunhadas, sobrinhos, primos, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Francisco Fiel Gonçalves, natural da freguesia de São Pedro e residente na freguesia de Santo António, Funchal.

O funeral realizar-se-á amanhã, domingo, dia 21 de junho.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, Funchal, prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 20 de junho de 2026