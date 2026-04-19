Francisco Álvaro Oliveira dos Santos Araújo

Com carinho e saudade de sua esposa, filhos, noras, netos, irmãos, sobrinhos, cunhados, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente. Morador que foi residente ao Caminho da Fonte Serrão N. º16, Paroquia de Santa Cecília, Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Segunda-feira, 20/04/2026, saindo do Hospital Dr. João de Almada, pelas 09:30 horas, em direção à Capela do Cemitério Municipal de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 11:00 horas, seguindo em cortejo fúnebre para jazigo no mesmo.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral. Convida a participarem na missa de 7º dia, que será celebrada no próximo Sábado, 25 de Abril às 18:00 horas, na Igreja Paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos.

Câmara de Lobos, 20 de abril de 2026