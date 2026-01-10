Filomena Gonçalves Lucas

Com carinho e saudade de seus filhos, filhas, noras, genros, netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho do Depósito nº 4, ‘Achada’, Jardim da Serra, Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza neste Sábado, 10/01/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 12h00, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 14h00 seguindo em cortejo fúnebre para jazigo no cemitério da freguesia.

Para todos os que desejarem prestar o seu último adeus, informa-se que sairá um autocarro às 12:30 do Largo das Corticeiras, subindo pelo Caminho do Marco e Fonte da Pedra, Largo da Corrida, passando pelo Chote e descendo o Caminho do Foro, em direção à Igreja Paroquial do Estreito, onde será realizada a cerimónia fúnebre. Após o término da cerimónia, o autocarro fará o percurso de regresso ao Largo da Padaria, local de onde partiu.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, a todas as pessoas que acompanharem o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7.º dia, que será celebrada na próxima Quarta-feira, 14 de Janeiro às 19:00, na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra.

Jardim da Serra, 10 de janeiro de 2026