Fernanda Ramos Correia dos Reis de Andrade

Seu marido, seus filhos, noras, genros e netos, suas irmãs, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Vereda da Terra Grande, Serra de Água, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 14/06/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12:00 horas para o cemitério da Serra de Água, onde haverá uma cerimónia fúnebre pelas 13:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Serra de Água, 14 de junho de 2026