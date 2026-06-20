Fernanda Fernandes Pimenta

Seu companheiro João Manuel, seus filhos Osvaldo e esposa Paula; Odeta e marido Jaime; Celso e esposa Cátia; Cláudia; Cristina; João e companheira Carla; seus netos Diana e companheiro Raul; Luana e companheiro Pedro; Salvador; Santiago e Samanta, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhada, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Conjunto Habitacional das Romeiras, Rua 4, Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, Sábado, 20/06/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:00 horas para a Capela do Cemitério de Santo António, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Sábado, 27/06/2026, pelas 18:30 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais do Hospital Particular da Madeira em especial à Dra. Styliani, à equipa de medicina interna do 4.º andar poente do Hospital dos Marmeleiros, em especial ao Dr. João Gaspar, à enfermeira Adriana e a casa azul Garouta do Calhau, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Funchal, 20 de junho de 2026