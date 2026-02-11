Suas filhas, genros, neta, irmãs, irmão, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Fernanda Batista de Matos Freitas, natural da Camacha e residente em São Gonçalo, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, quarta-feira, dia 11 de fevereiro.

O corpo estará em câmara ardente, entre as 14:00h e as 14:30h, na Capela do Cemitério Novo do Caniço, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:30h, prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, sábado, dia 14 de fevereiro, na Igreja Matriz do Caniço, pelas 18:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 11 de fevereiro de 2026