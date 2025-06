Fátima Maria Freitas da Silva

Seu esposo, seus filhos, filha, nora, genro, netas, irmãs, sobrinhos, sobrinhas e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente que foi residente no Caminho de Santo Amaro, Bloco nº46, 1º-B-A, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, e participa que será celebrada missa do 7.º dia, em sufrágio da sua alma, na próxima terça feira (dia 01-07-2025) pelas 18h30 na Igreja Paroquial de Santo Amaro, freguesia de Santo António.

A EB/PE de Santo António e Curral das Freiras comunica, com enorme pesar, o falecimento da sua funcionária Fátima Maria Freitas Silva, cuja memória será sempre lembrada com estima, e expressa as suas condolências à família.

Funchal, 28 de junho de 2025