Suas filhas, filho, genros, netas, netos, bisneta, irmãs, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações familiares e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Elisabete Rodrigues Casimiro, natural e residente que foi na freguesia do Imaculado Coração de Maria, Funchal.

O funeral realizar-se-á amanha, terça-feira, dia 10 de fevereiro.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal entre as 08:30h e as 09:30h, saindo de seguida em cortejo em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora das Neves, freguesia dos Prazeres, Calheta, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00h prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, terça-feira, dia 17 de fevereiro, na Igreja Paroquial do Imaculado Coração de Maria, Funchal, pelas 09:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Prazeres, 9 de fevereiro de 2026