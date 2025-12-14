Elisa Fernandes Figueira

Seus filhos, genros, noras, netos, bisnetos, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, tia e parente, que foi residente na Rua Caminho do Curral Velho, 2ª Vereda do Corgo, CCI-117, paróquia da Visitação, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, e participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, no próximo sábado (dia 20-12-2025) pelas 20h00 na Igreja Paroquial da Visitação, freguesia de Santo António.

Funchal, 14 de dezembro de 2025