Seus filhos, nora e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, primos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada Monumental, São Martinho, Funchal, e que o seu funeral se realiza amanhã, Quinta-feira, 11/06/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:00 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 14/06/2026, pelas 09:30 horas, na igreja paroquial de Santa Rita, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A Gerência e funcionários da Taberna do Arieiro participam o falecimento do seu saudoso primo, Eduardo Fernandes, e endereça sentidas condolências a toda a família.

Funchal, 10 de junho de 2026