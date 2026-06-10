Seguro condecora duas entidades e uma personalidade no Palácio de São Lourenço

O Presidente da República, tal como consta no site da Presidência, vai condecorar, no Palácio de São Lourenço, amanhã, pelas 16h30, as seguintes entidades/personalidades madeirenses: Eduardo Luís Mendes Rodrigues, Banda Municipal de Santana e o Centro da Mãe - Associação de Solidariedade Social.
Atempadamente, será divulgado o grau de condecoração.
O JM não tem memória de que tenha havido condecorações, por parte do Presidente, no Palácio, desde a instalação da Democracia. Recorde-se que a visita de António José Seguro à Região dá seguimento às comemorações do Dia de Portugal, assinalado ontem, 10 de junho.
O Presidente aterra, na Madeira, ao final da manhã, acompanhado pela mulher, Margarida Maldonado Freitas, que participa na visita aos Açores, no dia de hoje.
Conheça,na íntegra, o programa da visita de Seguro:
Deslocação à Região Autónoma da Madeira por ocasião dos 50 anos de Autonomia e dos 40 anos da Adesão de Portugal na União Europeia
Quinta-feira, 11 de junho
12h40 – Chegada do Presidente da República à ilha da Madeira
14h45 – Visita à Universidade da Madeira, à Startup Madeira - Incubadora de Empresas e à ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e InovaçãoLocal: Universidade da Madeira, Campus da Penteada
16h30 – Cerimónia de Condecorações por ocasião do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas
Local: Palácio de São Lourenço
Entidades homenageadas: Eduardo Luís Mendes Rodrigues, a Banda Municipal de Santana e o Centro da Mãe - Associação de Solidariedade Social
17h00 – Cerimónia de apresentação do livro “50 anos de Autonomia Regional 1976-2026”, do Professor Rui Carita, e inauguração da exposição fotográfica “50 anos de Autonomia”Local: Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira
20h00 – Jantar em honra do Presidente da República e Senhora oferecido pelo Presidente do Governo Regional da MadeiraLocal: Quinta Vigia
Sexta-feira, 12 de junho
10h00 – Cerimónia comemorativa dos 50 anos da Autonomia da Região Autónoma da Madeira e dos 40 anos da Adesão de Portugal à União Europeia - Assinatura da Declaração do FunchalLocal: Fortaleza de São João Baptista do Pico
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