Eduardo de Sousa

Com carinho e saudade de seus filhos, filhas, genros, noras, netos, bisnetos, irmãs, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho do Pico da Torre nº9, Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta Terça-feira, 10/02/2026, saindo do Hospital dos Marmeleiros, pelas 12:00 horas, em direção à Capela do Cemitério de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 14:00 horas, seguindo em cortejo fúnebre para o cemitério da freguesia.

Neste momento de dor, a família expressa a sua profunda gratidão a toda a equipa médica, enfermagem e auxiliares do Hospital dos Marmeleiros 2º. Andar Nascente, um especial agradecimento à enfermeira Ana Capelo por todo o cuidado, dedicação e carinho prestados durante o período em que esteve sob os seus cuidados.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharem o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7.º dia, que será celebrada na próxima Sexta-feira, 13 de Fevereiro às 19:00 horas, na Igreja Paroquial de São Sebastião, Câmara de Lobos.

Câmara de Lobos, 10 de fevereiro de 2026