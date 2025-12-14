Domingos Gomes Macedo

Sua esposa, sua filha, seus irmãos, cunhada, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada do Barreiro, Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza amanhã, Segunda-feira, 15/12/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:15 horas para a igreja paroquial de São Bento, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 21/12/2025, pelas 10:00 horas, na igreja paroquial de São Bento, Ribeira Brava, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Ribeira Brava, 14 de dezembro de 2025