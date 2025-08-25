D. Teodoro de Faria

Sua família, cumpre o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente que foi residente na Rua Calçada da Cabouqueira nº31-C freguesia da Sé e onde será celebrada missa de corpo presente terça-feira, dia (26-08-2025) pelas 11h00 na Sé Catedral do Funchal seguindo-se o cortejo fúnebre para o cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para jazigo particular.

A família informa que o corpo estará em câmara-ardente na Sé Catedral do Funchal a partir das 14h00 de segunda-feira dia (25-08-2025).

A família agradece muito reconhecidamente à Diocese do Funchal pelo o apoio prestado do seu tempo de seminário até ao fim da sua vida.

Um agradecimento muito especial a toda a equipa de enfermagem da Unidade Beato Adradas, e os Irmãos da Casa Saúde São João de Deus, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

Um especial agradecimento à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais do Hospital dos Marmeleiros, pela forma profissional como cuidaram o seu familiar.

A Associação de Colecções, em nome do seu presidente Comendador José Berardo e Vice-presidente Renato Berardo, bem como família, amigos e colaboradores lamentam de forma profunda a partida de sua Excelência Bispo Emérito Dom. Teodoro de Faria.

Funchal, 25 de agosto de 2025