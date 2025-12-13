MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

13-12-2025
Conceição Sousa de Abreu
Conceição Sousa de Abreu
Faleceu com 88 anos
  • Freguesia| Ribeira Brava

Suas filhas, filhos, noras, genros, netas, netos, bisnetos, irmã, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Conceição Sousa de Abreu, natural e residente que foi na freguesia da Ribeira Brava.

O funeral realiza-se, hoje, sábado, dia 13 de dezembro.

O corpo estará em camara ardente nas instalações da Agência Funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1 – Funchal) das 09.00h até às 10.00h, saindo de seguida em cortejo fúnebre com destino à Igreja Paroquial de São Paulo, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:30h, prosseguindo para inumação no cemitério de São Paulo, Ribeira Brava.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, domingo, dia 14 de dezembro, na Igreja Paroquial de São Paulo, pelas 09:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa

OPINIÃO EM DESTAQUE
Gilda Jardim
Enfermeira especialista em reabilitação e mestranda em Gestão de Empresas

Inverno no peito
11/12/2025 08:00

O inverno chega e com ele, a pressão sobre os pulmões e sobre o sistema de saúde. As infeções respiratórias agravam-se: gripe, bronquiolites, crises asmáticas...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Concorda com a entrega do Prémio Nobel da Paz a Maria Corina Machado?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas