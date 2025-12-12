Suas filhas, filhos, noras, genros, netas, netos, bisnetos, irmã, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Conceição Sousa de Abreu, natural e residente que foi na freguesia da Ribeira Brava.

O funeral realizar-se-á amanhã, sábado, dia 13 de dezembro.

O corpo estará em camara ardente nas instalações da Agência Funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1 – Funchal) das 09.00h até às 10.00h, saindo de seguida em cortejo fúnebre com destino à Igreja Paroquial de São João Baptista, em São João - Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00h, prosseguindo para inumação no cemitério de São Paulo, Ribeira Brava.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, domingo, dia 14 de dezembro, na Igreja Paroquial de São João Baptista pelas 09:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Ribeira Brava, 12 de dezembro de 2025