Conceição Gouveia de Freitas

Seu marido Adriano Teixeira, seus filhos João José de Freitas Teixeira e José Hilário Teixeira, sua nora, netos, bisnetos, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho da Lombada, São Martinho, Funchal, e que o seu funeral se realiza amanhã, Sábado, 14/02/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Sábado, 21/02/2026, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de Santa Rita, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Centro de Saúde de Santana, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Funchal, 13 de fevereiro de 2026