Conceição de Andrade Souto

Seus irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa parente, natural da Ponta do Sol, residente no Lar Arca de Cristal, concelho de Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza amanhã, segunda-feira, 15/12/2025, com Missa de corpo presente pelas 12:30 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho no Funchal, seguindo após a cerimónia para cremação no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Especial agradecimento à direção, equipas, médica, de enfermagem e todos os colaboradores do Lar Arca de Cristal, Câmara de Lobos, por todo o profissionalismo, carinho e atenção dedicada à nossa familiar, durante a sua passagem nesta instituição, proporcionando-lhe momentos de conforto e de bem-estar, bem como pela atenção prestada à família.

A todos, uma palavra de Gratidão.

Funchal, 14 de dezembro de 2025