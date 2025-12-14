MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

14-12-2025
Conceição de Andrade Souto
Conceição de Andrade Souto
Faleceu. R.I.P.
  • Freguesia| Ponta do Sol

Seus irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa parente, natural da Ponta do Sol, residente no Lar Arca de Cristal, concelho de Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza amanhã, segunda-feira, 15/12/2025, com Missa de corpo presente pelas 12:30 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho no Funchal, seguindo após a cerimónia para cremação no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Especial agradecimento à direção, equipas, médica, de enfermagem e todos os colaboradores do Lar Arca de Cristal, Câmara de Lobos, por todo o profissionalismo, carinho e atenção dedicada à nossa familiar, durante a sua passagem nesta instituição, proporcionando-lhe momentos de conforto e de bem-estar, bem como pela atenção prestada à família.

A todos, uma palavra de Gratidão.

Funchal, 14 de dezembro de 2025

OPINIÃO EM DESTAQUE
Gilda Jardim
Enfermeira especialista em reabilitação e mestranda em Gestão de Empresas

Inverno no peito
11/12/2025 08:00

O inverno chega e com ele, a pressão sobre os pulmões e sobre o sistema de saúde. As infeções respiratórias agravam-se: gripe, bronquiolites, crises asmáticas...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Concorda com a entrega do Prémio Nobel da Paz a Maria Corina Machado?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas