Conceição da Silva Martins

Seus filhos: Jorge Martins, Alberto Martins, Paula Martins, Carlos Martins, Teresa Martins, Osvaldo Martins, genros, noras, netos, bisnetos, irmã, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente que foi residente na Travessa da Venezuela nº1 1ºD, freguesia de São Martinho e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, no dia 20-12-2025 pelas 19h00 na Igreja Paroquial de Santo António.

Funchal, 15 de dezembro de 2025