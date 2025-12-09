Conceição Baeta de Souza

Seus filhos, nora, genros, netos e bisnetos, seus sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, natural da Calheta, atualmente a residir no Lar Vila Assunção, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 09/12/2025 saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:30 horas para a capela de Cristo Rei, Lombo do Doutor, Calheta, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sábado, 13/12/2025, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial de São João Baptista - Atouguia, Calheta, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.