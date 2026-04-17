Augusta de Jesus Lucas

Com carinho e saudade sua sobrinha, Maria Sónia, marido e filha, irmãs, irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora que foi à Vereda da Ponte do Chote, N.º 21, Jardim da Serra, Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Sexta-feira, 17/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13:30 horas em direção a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:00 horas seguindo em cortejo fúnebre para o Cemitério da Freguesia.

A família agradece o uso de uma peça de roupa branca no funeral.

Para todos os que desejarem prestar o seu último adeus, informa-se que sairá um autocarro às 13:30 do Largo das Corticeiras. Subindo pelo Caminho do Marco e Fonte da Pedra, Largo da Corrida, passando pelo Chote e descendo o Caminho do Foro, em direção à Igreja Paroquial, Estreito de Câmara de Lobos, onde será realizada a cerimónia fúnebre, regressando depois ao local de partida.

Neste momento de dor, a família expressa a sua profunda gratidão a toda a equipa médica, enfermagem e auxiliares do Hospital Dr. Nélio Mendonça, Serviço de Urgências bem como a toda a equipa do Lar Bela Vista, São Gonçalo, por todo o profissionalismo, dedicação e carinho prestados, enquanto esteve sob os vossos cuidados.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral. Convida a participarem na missa de 7º dia, que será celebrada na próxima Domingo, 24 de Abril às 19:00 na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra.

Estreito de Câmara de Lobos, 17 de abril de 2026.