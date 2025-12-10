MADEIRA Meteorologia
Participação

10-12-2025
Armando de Sousa Moniz de Menezes
Faleceu
  • Freguesia| Santa Cruz

Seus filhos, Ana Paula Vieira Moniz de Menezes, Marcelo Vieira Moniz Menezes e Luís Miguel Vieira Moniz de Menezes, seus netos, irmãs, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, avô, irmão, cunhado, tio e parente residente que foi à Estrada de Santa Catarina, freguesia de Santa Cruz, Paróquia de Água de Pena.

Mais participam, que o seu funeral se realiza hoje, saída da capela mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça para a Igreja Paroquial de Água de Pena onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo depois para inumação em jazigo de família no cemitério antigo da localidade.

No próximo sábado pelas 18:00 horas, será celebrada missa do 7º dia em sufrágio da sua alma, na referida igreja paroquial de Água de Pena.

A família muito reconhecida agradece, a todas as pessoas que lhe têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral e na missa por sua intenção.

Água de Pena, 10 de dezembro de 2025

